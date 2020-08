Una favela nel cuore di Roma. La Lega: ecco il video della vergogna (Di lunedì 3 agosto 2020) Una tendopoli a cielo aperto con decine e decine di migranti che vivono in accampamenti di fortuna, tutto sotto gli occhi dell'amministrazione comunale che non fa nulla. È il caso di viale Pretoriano, la via adiacente alla stazione Termini che colLega Porta San Lorenzo con Castro Pretorio. A denunciare il caso è il consigliere legista Maurizio Politi che ha pubblicato su Facebook le immagini della favela nel cuore di Roma. "A due mesi dalla nostra prima denuncia, niente è cambiato. Pieno centro della città, la situazione peggiora. Decine e decine di persone accampate alle mura storiche della città. Questa l'idea di integrazione di questo Governo. Il pericolo Covid esiste per i ristoratori e i bar, ma non per portare ... Leggi su iltempo

corneliride : RT @tempoweb: Una favela nel cuore di #Roma. La #Lega: ecco il video della vergogna #2agosto #migranti - tempoweb : Una favela nel cuore di #Roma. La #Lega: ecco il video della vergogna #2agosto #migranti - CarboElmitico : Dybala comprati una casa decente, tre camere da letto è praticamente una favela - alberto_maglia : @Noiconsalvini Ogni tanto gli ritorna la favela. Ma ZINGARETTI ESISTE VERAMENTE? O siamo dentro una favola? - rita68455390 : RT @RedattoreSocial: #Brasile, “in favela la fame e la povertà fanno più paura del virus”. A parlare è Barbara Olivi, fondatrice della onlu… -

Ultime Notizie dalla rete : Una favela Brasile, “in favela la fame e la povertà fanno più paura del virus” Redattore Sociale Roma, rom in Tangenziale a piedi: nuovo pericolo per le auto

Attraversano la Tangenziale Est per raggiungere una sudicia favela, lo fanno in pieno giorno, ma anche di notte. Hanno già provocato due incidenti, l’ultimo lunedì scorso poco dopo le 19 quando un fur ...

Coronavirus e Favelas: una maestra inventa il kit degli abbracci

In Brasile le scuole sono chiuse da diverse settimane: il coronavirus sta impedendo ai bambini di tornare sui banchi di scuola e molti rischiano di abbandonare il loro percorso d'istruzione. La maestr ...

Attraversano la Tangenziale Est per raggiungere una sudicia favela, lo fanno in pieno giorno, ma anche di notte. Hanno già provocato due incidenti, l’ultimo lunedì scorso poco dopo le 19 quando un fur ...In Brasile le scuole sono chiuse da diverse settimane: il coronavirus sta impedendo ai bambini di tornare sui banchi di scuola e molti rischiano di abbandonare il loro percorso d'istruzione. La maestr ...