Una ex spia del KGB parla delle tattiche di disinformazione russe (Di lunedì 3 agosto 2020) Gruppi di attivisti infiltrati, fornitura di documenti falsi alle agenzie di stampa, informazioni che creano squilibri. Queste potrebbero sembrare gli sforzi della Russia nelle interferenze in USA 2016. Tuttavia, una ex spia del KGB ha descritto queste tattiche in un documentario della CNN sugli sforzi di disinformazione sovietiche nel 1983. Le dichiarazioni della ex spia … Leggi su periodicodaily

VentagliP : RT @loiaconosalvat3: #PerVicoliEViuzze su #VentagliDiParole Ecco il mio vicolo, E li il mio nido, Il mio piccolo graffito, Quel ti amo po… - loiaconosalvat3 : #PerVicoliEViuzze su #VentagliDiParole Ecco il mio vicolo, E li il mio nido, Il mio piccolo graffito, Quel ti amo… - Accadde_Oggi : 1948 – Whittaker Chambers accusa Alger Hiss di essere un comunista e una spia dell'Unione Sovietica #AccaddeOggi - IcdsNicolo : @dydsix - DavideNazionale : Ora gli amici di Pierino gola profonda,iniziano la campagna difensiva nei suoi confronti ,con frasi del tipo:” Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Una spia C'è una spia iraniana cacciata dall'Albania in giro per l'Italia? Formiche.net Una ex spia del KGB parla delle tattiche di disinformazione russe

Gruppi di attivisti infiltrati, fornitura di documenti falsi alle agenzie di stampa, informazioni che creano squilibri. Queste potrebbero sembrare gli sforzi della Russia nelle interferenze in USA 201 ...

La Mata Hari di Churchill, uccisa per amore

di Roberto Giardina Al mattino del 15 giugno 1952 a Londra, viene trovato nel letto di una camera al Shelbourne Hotel, tra le lenzuola zuppe di sangue, il corpo di una donna, un’immigrata polacca. Un ...

Gruppi di attivisti infiltrati, fornitura di documenti falsi alle agenzie di stampa, informazioni che creano squilibri. Queste potrebbero sembrare gli sforzi della Russia nelle interferenze in USA 201 ...di Roberto Giardina Al mattino del 15 giugno 1952 a Londra, viene trovato nel letto di una camera al Shelbourne Hotel, tra le lenzuola zuppe di sangue, il corpo di una donna, un’immigrata polacca. Un ...