“Un segreto che può far cadere il Governo”. Monta la polemica sui verbali del Comitato Covid secretati (Di lunedì 3 agosto 2020) L’equilibrio è delicato, diversi sono i fattori che ruotano attorno alla vicenda che fanno presagire che si stia rompendo. Le intenzioni del Governo e del premier sono indiscutibili: “Non vogliono far sapere agli italiani quali sono le reali motivazioni alla base dei Dpcm”. Recentemente sta provocando bufera la notizia di chiusura da parte dell’esecutivo, che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di rendere pubblici i verbali secretati del Comitato tecnico-scientifico, con cui sono state prese la maggior parte delle decisioni sul lockdown. Nonostante siano citati in tutti i Dpcm a giustificazione degli stessi, i criteri utilizzati contenuti nei verbali non sarebbero mai stati pubblicati da Palazzo Chigi. C’è chi, come il direttore de Il ... Leggi su ilparagone

