Un Posto al Sole, anticipazioni: si riaccende la passione tra Serena e Filippo? (Di lunedì 3 agosto 2020) Michelangelo Tommaso e Miriam Candurro Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) di nuovo insieme? E’ ancora presto per dirlo, ma negli episodi di Un Posto al Sole di questa settimana assisteremo a delle timide prove di riavvicinamento tra i due. Serena sembra provare nostalgia per i bei momenti trascorsi accanto a Filippo, che a sua volta vorrebbe passare più tempo insieme alla figlia Irene (Greta Putaturo), sempre più sofferente per la separazione dei genitori. Chi dei due farà il primo passo? Per scoprirlo non resta che seguire le puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto come di consueto alle 20.35 su Rai3. Un Posto al Sole – anticipazioni puntata 5491 ... Leggi su davidemaggio

