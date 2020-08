Un fan del Marvel Cinematic Universe ha creato un trailer (bellissimo) di tutti i film (Di lunedì 3 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=q8SYkgldD2A I fan del Marvel Cinematic Universe possono dire di sentirsi “in astinenza”: dopo Avengers: Endgame, uscito alla fine dell’aprile 2019 segnando così la chiusura di un ciclo (e infrangendo ogni record al botteghino), c’è stato solo un altro film del ciclo, ovvero Spider-Man: Far from Home, arrivato oltre un anno fa. In attesa del prossimo capitolo, ovvero Black Widow con Scarlett Johansson previsto a novembre (salvo ritardi post-lockdown), qualcuno torna a soffermarsi sul passato glorioso che ha portato il franchise a incassare – in 12 anni – oltre 22 miliardi di dollari in tutto il mondo. È il caso, per esempio, di un appassionato che si cela dietro al canale YouTube Dm Productions, il quale ha confezionato un ... Leggi su wired

Continuiamo a scoprire dettagli sulla sesta stagione di Fear The Walking Dead: questa volta lo showrunner ha rivelato la presenza di un personaggio conosciuto da tutti gli appassionati della serie isp ...

Sky High – Scuola di superpoteri: lo sceneggiatore vorrebbe un sequel su Disney+

Mark Mccorkle in una recente intervista ha parlato della possibilità di un sequel di Sky High con il sostegno dei fan del film del 2005. Disney è costantemente alla ricerca nel suo passato per trovare ...

