Un arcobaleno di speranza sopra il nuovo Ponte di Genova (inaugurato oggi) (Di lunedì 3 agosto 2020) E’ iniziata alle 18:la cerimonia per l’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. Sorto sulle ceneri del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 crollò in una giornata di pioggia trascinando con sé 43 vite. Ed è stato dedicato proprio alle 43 vittime di quella tragica giornata l’inizio della cerimonia. Prima tre minuti di silenzio, poi la lettura dei 43 nomi. Un momento di commozione, seguito dall’esecuzione del Silenzio con il suono della tromba. Proprio in quel momento, il Ponte è stato illuminato dai raggi del sole e sul cielo di Genova è apparso un emozionante e ci piace pensare simbolico arcobaleno. Il nuovo Ponte prende vita dopo 720 giorni dal ... Leggi su ilnapolista

