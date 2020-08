Umberto Smaila contro il governo e gli altri artisti che hanno votato per la maggioranza (tranne Jerry Calà ed Enrico Ruggeri) (Di lunedì 3 agosto 2020) Umberto Smaila – che nella foto vediamo davanti alle telecamere di un programma sicuramente non filogovernativo come Io e Te – contro il governo. In un’intervista rilasciata al Giornale, il musicista e volto noto televisivo parla di lockdown, di progetti passati e futuri, del politcally correct imperversante e del governo. A partire da un attacco alle misure volute da Giuseppe Conte in merito alle discoteche: “Mi sono incazzato l’altra sera quando, a tarda notte come al solito, Giuseppi ha prolungato fino al 10 agosto lo stop a discoteche, sagre eccetera. Un ulteriore danno economico del quale è difficile capire la ragione, che non può dipendere solo dai numeri dell’epidemia”. E quindi, sul governo in assoluto: ... Leggi su nonsolo.tv

Diffidato_ : RT @_DAGOSPIA_: UMBERTO SMAILA: IL POLITICALLY CORRECT È INSOPPORTABILE, COME IL CONFORMISMO... - ressicstantibus : RT @_DAGOSPIA_: UMBERTO SMAILA: IL POLITICALLY CORRECT È INSOPPORTABILE, COME IL CONFORMISMO... - bruno_luckn : RT @_DAGOSPIA_: UMBERTO SMAILA: IL POLITICALLY CORRECT È INSOPPORTABILE, COME IL CONFORMISMO... - _DAGOSPIA_ : UMBERTO SMAILA: IL POLITICALLY CORRECT È INSOPPORTABILE, COME IL CONFORMISMO... - Becmade : RT @mdimagritt: Questo è Il Giornale stamattina. Sallusti dice che il Paese è in balia di “una banda di scienziati”. Sotto poi c’è un pezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Umberto Smaila Umberto Smaila/ Da 'Colpo grosso' alla musica: 'faccio disco di duets' (Techetechetè) Il Sussidiario.net umberto smaila silvio berlusconi jerry cala'

Scusi Smaila, ad agosto va in vacanza? «Ma no, spero proprio di lavorare tutti i giorni». Umberto Smaila ha compiuto settant' anni a giugno dopo aver trascorso gli ultimi cinquanta a diventare un bran ...

Umberto Smaila/ Da “Colpo grosso” alla musica: “faccio disco di duets” (Techetechetè)

Umberto Smaila tra i protagonisti della puntata dedicata al varietà di “Techetechetè”: dal gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli al successo con Colpo grosso C’è anche Umberto Smaila tra i protagon ...

Scusi Smaila, ad agosto va in vacanza? «Ma no, spero proprio di lavorare tutti i giorni». Umberto Smaila ha compiuto settant' anni a giugno dopo aver trascorso gli ultimi cinquanta a diventare un bran ...Umberto Smaila tra i protagonisti della puntata dedicata al varietà di “Techetechetè”: dal gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli al successo con Colpo grosso C’è anche Umberto Smaila tra i protagon ...