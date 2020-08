ULTIM'ORA Sky - Insigne, esito esami: resta l'infiammazione, ma il quadro clinico è molto migliorato (Di lunedì 3 agosto 2020) Intorno ad ora di pranzo Lorenzo Insigne si è sottoposto alla risonanza magnetica, a 36 ore circa di distanza dal problema fisico che ha rimediato contro la Lazio. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Immigrati mandati a Treviso, ben 129 trovati positivi al Virus! Se tornerà l’epidemia, sappiamo chi ne… - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA: MILANO, FUGGE E SPERONA AUTO CARABINIERI: ARRESTATO 21ENNE MAROCCHINO - SkySport : ULTIM’ORA CAGLIARI Ufficiale, DI FRANCESCO è il nuovo allenatore ? - chiaraintiso : RT @cicciogia: ++ULTIM'ORA+++ Fotografa luna africana e la spaccia per luna italiana. Salvini lo sgama e lo denuncia per contraffazione di… - fgr62 : RT @cicciogia: ++ULTIM'ORA+++ Fotografa luna africana e la spaccia per luna italiana. Salvini lo sgama e lo denuncia per contraffazione di… -

Ultime Notizie dalla rete : ULTIM ORA » ULTIM'ORA/SMOTTAMENTI TRA CASARGO E PREMANA, PRESTARE ATTENZIONE Valsassinanews Coronavirus, De Micheli “Non previsto riempimento treni al 100%”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo mandato al ministero della Sanità questa ipotesi che non prevede il riempimento al 100%, questa ipotesi consentiva un maggior riempimento che sarebbe potuto arrivare fino a ...

Barbara D’Urso: 63 anni ma il fisico è pazzesco

Nelle ultime ore è spuntata l’ennesima foto sexy postata da Barbarella! La D’Urso continua a riempire l’estate di scatti hot che la ritraggono in costume, immersa nella sua meravigliosa piscina! Barb ...

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo mandato al ministero della Sanità questa ipotesi che non prevede il riempimento al 100%, questa ipotesi consentiva un maggior riempimento che sarebbe potuto arrivare fino a ...Nelle ultime ore è spuntata l’ennesima foto sexy postata da Barbarella! La D’Urso continua a riempire l’estate di scatti hot che la ritraggono in costume, immersa nella sua meravigliosa piscina! Barb ...