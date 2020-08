Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 09:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione e Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione Genova inaugura il nuovo ponte costruito al posto delle Morandi crollato due anni fa all’inaugurazione presenti in Mattarella ed il premier con 3 minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo ci saranno tra gli altri anche il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto Renzo Piano è il simbolo di una nuova Italia che si rialza commenta il Presidente del Consiglio settimana di maltempo sull’Italia peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da nord attesi temporali con grandine e vento forte oggi allerta arancione per Lombardia ed Emilia Romagna gialla invece su Liguria Piemonte friuli-venezia Giulia Veneto Umbria Marche Trentino AltoToscana ... Leggi su romadailynews

