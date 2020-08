UFFICIALE: Verona, Silvestri ha rinnovato fino al 2022 (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Verona ha annunciato il rinnovo di Marco Silvestri fino al 2022 attraverso un comunicato sul proprio sito Il portiere del Verona, Marco Silvestri, ha rinnovato il proprio contratto con il club scaligero fino al 2022. Ecco il comunicato della società: «Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Marco Silvestri, 29enne portiere emiliano protagonista di un’ottima stagione, quella testé conclusa, la sua prima da titolare in Serie A e la sua terza consecutiva a difesa della porta gialloblù che è riuscito a tenere inviolata per ben 9 partite sulle 35 giocate dal numero 1 ... Leggi su calcionews24

Dopo una buona stagione con il suo Hellas Verona, Marco Silvestri ha rinnovato fino al 2022 con gli scaligeri. Una prova di fiducia e di forza da parte del club di Juric che non vuole privarsi di uno ...VERONA - Il ko di Genova ha chiuso la straordinaria stagione del Verona, ma a poche ore al termine è subito tempo di guardare avanti. Dopo il rinnovo di mister Juric il club scaligero non si ferma. An ...