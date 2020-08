UFFICIALE – SSC Napoli, esito esami Insigne: lesione parcellare del tendine dell’adduttore (Di lunedì 3 agosto 2020) L’entità dell’infortunio di Lorenzo Insigne è stata resa ufficialmente nota dalla SSC Napoli: lesione parcellare del tendine dell’adduttore L’entità dell’infortunio di Lorenzo Insigne è stata … L'articolo UFFICIALE – SSC Napoli, esito esami Insigne: lesione parcellare del tendine dell’adduttore proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ilnapolionline : UFFICIALE SSC NAPOLI - Report medico delle condizioni fisiche di Insigne - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, la radio ufficiale: ”Insigne può recuperare per il match co… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Gli auguri del Napoli per Politano: VIDEO – Gli auguri del Napo… - MondoNapoli : UFFICIALE - Infortunio Insigne, arriva il comunicato della SSC Napoli! - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli: ”Prorogato il termine ultimo per il rimborso degli abboname… -