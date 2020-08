Ufficiale: Pierluigi Carta è il nuovo direttore sportivo del Cagliari (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo la presentazione in mattinata di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, il club sardo ha ufficializzato l’arrivo di Pierluigi Carta come nuovo direttore sportivo. Per il nuovo ds rossoblu, l’intera area sportiva dalla prima squadra al settore giovanile. Questa la nota del Cagliari che attraverso il sito Ufficiale promuove Carta: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Pierluigi Carta. Da direttore sportivo sarà chiamato a guidare un nuovo progetto tecnico, ... Leggi su alfredopedulla

