Ufficiale: Foresti è il nuovo direttore generale del Catanzaro (Di lunedì 3 agosto 2020) Come vi avevamo anticipato, Diego Foresti è il nuovo direttore generale dell’US Catanzaro 1929. Foresti è in città da qualche giorno per definire gli ultimi dettagli della trattativa che lo legherà al club calabrese. Il Dg, scelto dal presidente Floriano Noto, è al lavoro, con grande entusiasmo, per dare il via a un nuovo corso della squadra giallorossa. L'articolo Ufficiale: Foresti è il nuovo direttore generale del Catanzaro proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ufficiale: Foresti è il nuovo direttore generale del Catanzaro alfredopedulla.com

Foresti, niente firma

Foresti, niente firma

Diego Foresti è già a Catanzaro da giorni ma la firma sul contratto con il club calabrese ancora non c'è. L'annuncio ufficiale era atteso per giovedì ma non c'è stato neanche ieri. Possibile che all'o ...

Diego Foresti è già a Catanzaro da giorni ma la firma sul contratto con il club calabrese ancora non c'è. L'annuncio ufficiale era atteso per giovedì ma non c'è stato neanche ieri. Possibile che all'o ...