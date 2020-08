UFFICIALE, Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari [FOTO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Cagliari ha annunciato Eusebio Di Francesco come allenatore per la prossima stagione. L’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria prende il posto di Walter Zenga, che era subentrato a stagione in corso a Rolando Maran. Di Francesco ha firmato un biennale con i sardi. Questo il comunicato UFFICIALE: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblu sino al 30 giugno 2022. Nato a Pescara, l’8 settembre 1969, da calciatore ha indossato le maglie di Empoli, con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni, Lucchese, Piacenza, Ancona, ... Leggi su calcioweb.eu

