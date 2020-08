Uecoop: emergenza maltempo per oltre 50mila senzatetto in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) “E’ emergenza maltempo per oltre 50mila senzatetto in Italia, con sistemazioni precarie sui marciapiedi, nelle stazioni, sotto i portici, sotto gli alberi o lungo i muretti, per i quali l’unica speranza sono i servizi sociali dei comuni, le cooperative e i volontari“: è quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop), in relazione all’ultima ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia “con bombe d’acqua, vento e grandine, frane e smottamenti da nord a sud della Penisola con tre clochard finiti sotto il crollo di un muro a Chiavari in Liguria. La situazione meteo estrema sta creando una situazione ad alto rischio per chi non ha una casa o un ... Leggi su meteoweb.eu

