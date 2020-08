Ubriaco Tenta di Molestare una Donna, Lei si Oppone ma Lui Le Rompe il Naso: Arrestato al Bar (Di lunedì 3 agosto 2020) In seguito all’aggressione è tornato al bar a bere, è stato Arrestato a Piedimonte San Germano, 20 giorni di prognosi per la Donna. Ha Tentato di Molestare una Donna per strada attraverso palpeggiamenti alle parti intime e Tentando di costringerla ad un rapporto sessuale. Poi quando lei lo ha respinto le ha rotto il Naso con un pungo in faccia per poi spostarsi in un bar del centro a bere. Accade a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, qui l’uomo è stato individuato e Arrestato dai carabinieri grazie alla testimonianza di alcuni passanti che hanno assistito ad una scena per dopo vedere dove si stava dirigendo. L’aggressore era già totalmente Ubriaco e aveva ... Leggi su youreduaction

parmapress_24 : Ubriaco e senza patente tenta di forzare il posto di blocco: multa di oltre 5 mila euro e confisca dell'auto -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco Tenta Ubriaco tenta di violentare una donna: al rifiuto la riempie di botte, arrestato ciociariaoggi.it Ubriaco tenta di violentare una donna: al rifiuto la riempie di botte, arrestato

Un venerdì notte da dimenticare per una trentanovenne che è rimasta vittima di una violenza sessuale in pieno centro a Piedimonte San Germano. Un quarantaquattrenne di origine marocchina è stato arres ...

Marocchina ubriaca tenta furto cellulare e picchia signora: denunciata

Erano circa le 17 di ieri, quando una marocchina di 36 anni, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, ha avvicinato una signora seduta in piazza Modena ed ha cercato di strapparle il cellulare dalle man ...

Un venerdì notte da dimenticare per una trentanovenne che è rimasta vittima di una violenza sessuale in pieno centro a Piedimonte San Germano. Un quarantaquattrenne di origine marocchina è stato arres ...Erano circa le 17 di ieri, quando una marocchina di 36 anni, in evidente stato d’ebbrezza alcolica, ha avvicinato una signora seduta in piazza Modena ed ha cercato di strapparle il cellulare dalle man ...