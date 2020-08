Uboldo, Origgio: vigili come papà per educare i fracassoni (Di lunedì 3 agosto 2020) Ragazzi che schiamazzano nel mirino della polizia locale di Origgio e Uboldo, che viene continuamente chiamata dai cittadini per il disturbo alla quiete pubblica. Così fioccano i controlli a Origgio al Parco di Villa Borletti, nell’area verde di via Gramsci e in quella di via De Gasperi, a Uboldo nel parco comunale e in quello … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Uboldo, Origgio: vigili come papà per educare i fracassoni proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Uboldo, Origgio: vigili come papà per educare i fracassoni - -

Ultime Notizie dalla rete : Uboldo Origgio Uboldo, Origgio: vigili come papà per educare i fracassoni Il Notiziario Saronno Servizi in Brianza, il consenso è trasversale

Primo passaggio ufficiale per far crescere la zona di competenza di Saronno Servizi, l’ex municipalizzata saronnese, che inizia ad allargarsi alla provincia di Monza e Brianza. Tutto è iniziato qualch ...

Primo passaggio ufficiale per far crescere la zona di competenza di Saronno Servizi, l’ex municipalizzata saronnese, che inizia ad allargarsi alla provincia di Monza e Brianza. Tutto è iniziato qualch ...