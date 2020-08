Uber Boat: parte da Londra il nuovo servizio di trasporto nautico (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo l’annuncio di qualche settimana fa, ha preso il via da Londra Uber Boat, il nuovo servizio di trasporto nautico nato dalla collaborazione tra l’applicazione statunitense e l’azienda britannica Thames Clippers. Questa novità è stata introdotta per venire incontro alle esigenze dei cittadini londinesi dopo l’allentamento del lockdown introdotto per contrastare l’emergenza coronavirus. Infatti, nel … Leggi su periodicodaily

