U.S. Città di Palermo, il no del TFN al deferimento di Zamparini: le motivazioni della sentenza, la vicenda Alyssa… (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo scorso 23 luglio il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato la richiesta di deferimento nei confronti dell'ex patron rosanero, Maurizio Zamparini nell'ambito del procedimento relativo al fallimento dell'U.S. Città di Palermo. Coinvolti nel medesimo filone e figure anch'esse oggetto di deferimento da parte della Procura Federale, insieme all'imprenditore friulano, erano anche la moglie di quest'ultimo, Laura Giordani, l'ex presidente del club rosanero, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Clive Richardson, John Micheal Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo.Le motivazioni alla base della decisione di rigettare il ... Leggi su mediagol

Mediagol : U.S. Città di #Palermo, il no del TFN al deferimento di Zamparini: le motivazioni della sentenza, la vicenda Alyssa… - WiAnselmo : U.S. Città di #Palermo, il no del TFN al deferimento di Zamparini: le motivazioni della sentenza, la vicenda Alyssa… - Mediagol : U.S. Città di #Palermo, il no del TFN al deferimento di Zamparini: le motivazioni della sentenza, la vicenda Alyssa… - ItaSportPress : Palermo, Biasci arriva in città: le ultime sulla trattativa - - rosellinagialla : Ernia ieri si esibiva a Catania (la mia citta) e logicamente io non lo sapevo e mi trovavo a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : Città Palermo Maltempo: bomba d'acqua a Palermo, Procura apre inchiesta per disastro colposo Affaritaliani.it