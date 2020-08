Turris, perfezionata la domanda d’iscrizione al campionato di C (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Con due giorni d’anticipo rispetto alla scadenza del 5 agosto 2020, la S.S. Turris Calcio comunica di aver perfezionato – presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico a Firenze – il completamento della domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2020-2021. Dopo aver prodotto e trasmesso, in data 29 luglio, la documentazione afferente l’istanza di l’indicazione di un impianto sportivo “in deroga” su cui svolgere l’attività – scelta dal carattere assolutamente temporaneo ricaduta, come noto, sullo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino -, la società in data odierna, nella persona del segretario Giuseppe Panariello, ha protocollato in Lega la ulteriore documentazione propedeutica ... Leggi su anteprima24

