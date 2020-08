Turisti derubati nel Napoletano: il sindaco li ospita (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Una famiglia di Turisti piemontesi viene derubata nel corso di una visita al Vulcano Solfatara di Pozzuoli, per riparare l’amministrazione comunale li ospita. Protagonista della disavventura una famiglia di Cuneo con il loro figlio 13enne. I tre, che stavano partecipando ad un tour nella cittadina flegrea, nell’intento di scattare delle foto della zona hanno dimenticato lo zaino che custodiva soldi e documenti su un muretto. Tornati, solo pochi minuti dopo, a recuperare lo zaino hanno costatato che era stato abbandonato in un cespuglio vicino, ma completamente vuoto. Così la famiglia ha lanciato un appello social nel tentativo, almeno, di recuperare i documenti e i biglietti di viaggio per tornare in Piemonte. L’appello è stato letto anche dal sindaco ... Leggi su anteprima24

