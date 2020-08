Turchia: Festa del Sacrificio, ultimo giorno di celebrazioni (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ISTANBUL, 3 AGO - ultimo giorno oggi in Turchia per le celebrazioni ufficiali della Festa del Sacrificio, Eid al-Adha,, tra le principali ricorrenze per i fedeli islamici, che erano iniziate ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ISTANBUL, 3 AGO - Ultimo giorno oggi in Turchia per le celebrazioni ufficiali della festa del Sacrificio (Eid al-Adha), tra le principali ricorrenze per i fedeli islamici, che erano iniziate ...

Santa Sofia moschea, Salvini: «Si inizia con Istanbul, poi tocca ad Atene e poi l'Italia»

Matteo Salvini è tornato sulla decisione della Turchia di far tornare moschea la basilica di Santa Sofia. «Uno dei simboli della cristianità del mondo, subito è stata trasformata in moschea. Perché qu ...

