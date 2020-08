Trump potrebbe finire sotto indagine a Manhattan per frode bancaria (Di lunedì 3 agosto 2020) Il procuratore di Manhattan ha appena reso noto – come riportato dal NY Times – che Donald Trump sarebbe sotto investigazione per frode bancaria e assicurativa. Coinvolta anche la società che fa capo al presidente degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Ora Trump chiede il rinvio delle elezioni di novembre Trump indagato per frode bancaria e assicurativa, cosa sta cercando il procuratore di Manhattan È stato il procuratore Cyrus R. Vance Jr. a depositare la richiesta di visionare e controllare tutti i versamenti fiscali e tutti gli elementi legati alla sua società negli ultimi otto anni. Tuttavia, attraverso i suoi legali, Trump avrebbe chiesto di invalidare questa ... Leggi su giornalettismo

francescocosta : E se alla fine Trump non accettasse l'esito del voto? Ci sono cose che potrebbe fare per restare al potere nonostan… - Sofiamartino69 : @Frankhell76 ????????minus habens col botto, questo potrebbe accadere solo in Usa, con un caprone sovranaro come Trump… - InvestingItalia : Ecco perché il ban di TikTok annunciato da Trump potrebbe essere positivo per BTC - - lecriptovalute : RT Il ban di TikTok annunciato da Trump potrebbe spingere 80 milioni di persone verso le crypto: una buona notizia… - ITCointelegraph : Il ban di TikTok annunciato da Trump potrebbe spingere 80 milioni di persone verso le crypto: una buona notizia per… -