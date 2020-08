Trump indagato per frode: la procura di Manhattan contro il presidente Usa (Di lunedì 3 agosto 2020) Mancano solo 90 giorni e sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump piomba un’inchiesta che potrebbe condizionare la sua corsa per la rielezione a novembre. Dalla procura di Manhattan, da quanto si apprende, sarebbe arrivata la notizia secondo la quale l’azienda di Donald Trump è sotto indagine per possibili frodi ai danni di banche e assicurazioni. Trump indagato per frode: le nuove accusa la procura di Manhattan L’indiscrezione rientra nell’ambito di un’inchiesta allargata, già in corso per eventuali reati fiscali a carico del gruppo immobiliare e alberghiero, rappresentato dalle Trump Tower presenti in diverse città degli Stati Uniti e del ... Leggi su quifinanza

