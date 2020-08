“Trump indagato per frode bancaria e assicurativa”, dice il New York Times (Di lunedì 3 agosto 2020) frode bancaria e assicurativa: sono le due ipotesi di reato a carico di Donald Trump e della sua organizzazione su cui indaga la procura distrettuale di Manhattan. Lo riporta il New York Times. Il procuratore Cyrus Vance Jr ha depositato una serie di nuovi atti con cui chiede a Trump di consegnare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi otto anni sia del presidente sia della sua organizzazione. Il procuratore ha parlato di “indiscusse” notizie di stampa riportate l’anno scorso riguardo le pratiche di Trump, notizie che darebbero una “base legale” per la richiesta dei documenti. Una notizia-bomba, quando mancano solo 90 giorni dall’elezione presidenziale. Tra i fatti all’esame della procura, la testimonianza dell’ex avvocato e tuttofare di Trump, Michael Cohen, secondo il ... Leggi su tpi

Corriere : Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - Corriere : Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - melysenda : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… - AnnickQuemper : RT @Corriere: Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - KwisatzHaderac0 : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : “Trump indagato Coronavirus, Trump vieta esportazione mascherine e guanti Affaritaliani.it