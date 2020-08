Trump indagato dalla procura di New York per frode bancaria e assicurativa (Di lunedì 3 agosto 2020) Rinnovando la richiesta di acquisire le dichiarazioni fiscali personali e aziendali di Donald Trump negli ultimi otto anni, la procura di New York ha lasciato intendere che sta indagando il presidente... Leggi su feedpress.me

Corriere : Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - Corriere : Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - dici_10 : RT @Corriere: Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - bisagnino : Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump “indagato per frode bancaria” - CaldaroneCeres : RT @Corriere: Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria -