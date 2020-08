Trump indagato dalla procura di Manhattan. Anche negli Usa si sceglie la via giudiziaria per eliminare gli avversari (Di lunedì 3 agosto 2020) L’indagine sarebbe «follemente esagerata» e «in malafede», sostengono gli avvocati di Trump, e consisterebbe in una «molestia nei suoi confronti, nonché in una violazione dei suoi diritti legali» Leggi su firenzepost

Corriere : Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - Corriere : Trump indagato dalla procura di Manhattan per frode bancaria - Alberto40264400 : @giornalettismo Cari amici di Twitter vi do' un'ultim'ora che, se confermata e' clamorosa: Trump sarebbe indagato d… - FirenzePost : Trump indagato dalla procura di Manhattan. Anche negli Usa si sceglie la via giudiziaria per eliminare gli avversari - Bobbio65M : RT @ImolaOggi: La guerra contro il Male si fa pesante. Elezioni Usa, Procure in moto contro Trump 'indagato per frode bancaria' https://t.c… -