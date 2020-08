“Trump indagato anche per frode bancaria e assicurativa”, lo afferma il New York Times (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente statunitense Donald Trump sarebbe sotto indagine per una possibile frode bancaria e assicurativa. Lo ha lasciato intendere la procura di Manhattan secondo quanto riporta il quotidiano New York Times. Per giustificare la richiesta di nuove documentazioni fiscali e personali a carico del presidente, il procuratore avrebbe fatto riferimento ad articoli di stampa in cui si sosteneva che il tycoon potrebbe aver gonfiato illegalmente la sua ricchezza e il valore delle sue proprietà agli occhi di banche e assicurazioni. Se così fosse l‘inchiesta assumerebbe una dimensione significativamente più ampia rispetto a quanto sinora ammesso dai pubblici ministeri. Nell’agosto 2019 il procuratore Cyrus R. Vance aveva infatto citato in giudizio la società di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Affaritaliani : Usa, bordata giudiziaria sulle elezioni. Trump indagato per frode bancaria - serenaviani : Trump indagato per frode bancaria: prima il Re emerito Juan Carlos ed ora il Presidente degli Stati Uniti - giornalettismo : ?? Il #NYTimes ha dato la notizia in questi minuti. Il procuratore di #Manhattan starebbe indagando su #Trump per… - Rada00563645 : RT @CdT_Online: Trump indagato per frode bancaria? - IMoresi : RT @CdT_Online: Trump indagato per frode bancaria? -

Ultime Notizie dalla rete : “Trump indagato Coronavirus, Trump vieta esportazione mascherine e guanti Affaritaliani.it