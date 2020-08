Trump, fuori i giornalisti dalla Convention: non era mai successo. E il livido sulla mano del presidente diventa un caso (Di lunedì 3 agosto 2020) Un tentativo per limitare i danni, perché la sovraesposizione di Donald Trump potrebbe fare danni a tutto il partito. O al contrario, per bloccare la sua ultima chance di rilancio per la rielezione, già fortemente compromessa da sondaggi in picchiata, tonfi economici da record e malagestione della crisi Covid-19, che sta ancora travolgendo il Paese. Sta di fatto che la decisione di vietare a stampa, tv e giornali la Convention repubblicana che si terrà a Charlotte, Nord Carolina, dal 24 al 27 agosto rappresenta un inedito nella storia americana. Per l’associazione dei corrispondenti della Casa Bianca è “una decisione sconsiderata” quella di estromettere l’informazione da uno degli eventi mediatici più seguiti, ma la mossa rischia di tarpare le ali soprattutto al presidente: ... Leggi su ilfattoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Salvini a processo. Dibattito sul ru… - snakebyte85 : @TheBernardini @lasoncini poi troppo conveniente tirare fuori l'esempio di Steve Jobs Trump per esempio è lì perch… - GisellaPagano : Trump: 'L'Italia starebbe molto meglio fuori dalla Ue' - Mondo - ANSA - DanieleDAmbrosi : Dopo aver minacciato di bannare #TikTok, #Microsoft in accordo con #Trump si prepara all'acquisto dell'app, preocc… - gnaojones : @QDominoQ @cris_cersei Prova a leggere TUTTO l'articolo, se ce la fai. Viene fuori che Clinton ha smentito quell'un… -