Trentino, va a cercare funghi: bergamasco cade e muore (Di lunedì 3 agosto 2020) Bergamo, 3 agosto 2020 - Tragico incidente in montagna : questa mattina, alle 7, è stato ritrovato nella zona di Passo Palade nel comune di Senale-San Felice, in Trentino , il corpo senza vita del ... Leggi su ilgiorno

Trentino, va a cercare funghi e non rientra Trovato morto un bergamasco di 83 anni

Come sarà la bistecca del futuro? Una start-up trentina al lavoro per crearla in laboratorio. "Consentirebbe di abbattere i gas serra"

TRENTO. Come sarà la bistecca del futuro? Si può immaginare della carne coltivata in vitro e non frutto dell'uccisione di un animale? Una start-up dell'Università di Trento, accompagnata da HIT, Hub I ...

L’albergo made in Friuli che ha dato lavoro all’intera filiera (e piace ai turisti tedeschi)

Ogni particolare è stato pensato e realizzato da aziende friulane, al lavoro anche in tempo di emergenza sanitaria, con qualche incursione ad esempio in Trentino, da dove arriva il lettino Dry Floatin ...

