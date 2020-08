Treni in Emilia-Romagna, Bonaccini: “A breve valutiamo ma mai pensato di riempirli” (Di lunedì 3 agosto 2020) BOLOGNA -“C’è un decreto. Noi avremo la Conferenza delle Regioni giovedì e immagino che valuteremo e discuteremo. C’è una possibilità per le Regioni di proseguire a fare quello che fanno, perché quel decreto non riguarda il trasporto pubblico locale. Con l’assessore Corsini non avevamo mai immaginato di riempire il trasporto pubblico con la gente in piedi. Ma ripeto: c’è questa possibilità di autonomia, nei prossimi giorni avremo la Conferenza e vediamo se sarà necessario fare il punto per precisare meglio le questioni”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, oggi interpellato a margine di una conferenza a Bologna insieme con la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Leggi su dire

