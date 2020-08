Treni distanziamento Covid, caos e disagi: De Micheli chiarisce perché sugli aerei “vicini vicini” (Di lunedì 3 agosto 2020) Treni distanziamento Covid – 3 agosto 2020. Non è il momento di mettere da parte le mascherine, il virus in Italia continua a circolare. Abbassare la guardia, oggi, vorrebbe dire vanificare tutti gli sforzi fatti finora, lockdown incluso. Entro il prossimo fine settimana il premier Conte firmerà un nuovo dpcm con le nuove misure anti contagio: non sarà un “libera tutti”, lo spettro del Covid, nonostante il numero dei positivi sia in calo, spaventa. L’ultima ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, firmata il 1° agosto, prevede che in tutti i luoghi al chiuso accessibili al pubblico si debbano indossare le mascherine, compresi i mezzi di trasporto e quegli spazi in cui non è possibile mantenere la distanza. Non sono soggetti all’obbligo i ... Leggi su urbanpost

robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - giorgio_gori : Sui treni torna il distanziamento, ma non in #Lombardia. La Regione decide di non ascoltare le raccomandazioni degl… - LucaBizzarri : Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Treni… - lahautj : RT @sciolti_cani: Treni Veloci, ripristinato il Distanziamento. Non potranno arrivare con meno di Due Ore di Ritardo l'Uno dall'Altro. [@F… - NickOliver0 : RT @TwittGiorgio: 'Ecco la verità sui bollettini' E Zangrillo smonta la paura -