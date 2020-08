Trasporto pubblico, Zaia: “In attesa che a Roma finiscano di litigare, confermo l’ordinanza che permette la capienza massima dei mezzi” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Rispetto ai treni, in attesa che a Roma finiscano di litigare, confermiamo l’ordinanza che abbiamo fatto che permette la capienza in base all’omologazione. Non è un atto di irresponsabilità. Vorrei ricordare che il 13 aprile a Palazzo Chigi le parti sociali assieme al Governo hanno chiuso il famoso accordo per le prime aperture. Per mettere in sicurezza i lavoratori, nell’accordo c’è scritto che sotto il metro di distanza due o più lavoratori possono lavorare fianco a fianco portando la mascherina. Vuol dire, per la proprietà transitiva, che gli stessi lavoratori negli autobus possono stare fianco a fianco con la mascherina. Auspico che Roma chiarisca.” Così il governatore del Veneto Luca ... Leggi su ilfattoquotidiano

