Torrioni senza medico di base: l'indifferenza dell'Asl e delle istituzioni

Torrioni (Av) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Torrioni. La nota – E' ormai passato qualche mese da quando abbiamo cominciato la nostra "battaglia" per vederci riconosciuto un diritto fondamentale, quello di avere sul territorio un medico di base. Abbiamo scritto all'Asl, alla Regione Campania, ma nessuno sin ora ha preso in considerazione la nostra richiesta. In questo periodo, in cui assistiamo alle spesso "ridicole" passerelle politiche e a proclami di ogni genere, noi abitanti di una piccola realtà, poco interessante per lo scarso numero di voti, diventiamo ancor più inesistenti per la grande politica. Quando sento parlare di valorizzazione dei piccoli borghi e di misure contro lo spopolamento, non ...

Nota ufficiale del Comune di Torrioni: È ormai passato qualche mese da quando abbiamo cominciato la nostra “battaglia” per vederci riconosciuto un diritto fondamentale, quello di avere sul territorio ...

