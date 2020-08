Torino: Vanno a Visitare La Mamma in Ospedale, ma La Trovano Morta da 3 Giorni (Di lunedì 3 agosto 2020) La 91enne Maria Greco è Morta all’Ospedale di Venaria Giorni prima che le figlie scoprissero della sua scomparsa, non avevano potuto assisterla a causa delle norme anti contagio, non era affetta da covid. Erano andate a trovare la madre in Ospedale in vista dell’imminente trasferimento, alla fine hanno scoperto che era deceduta tra tre Giorni. Le protagoniste di questa tragica vicenda sono Rosaria e Daniela Panebianco, le quali si sono ritrovate a sentire una notizia scioccante sulla madre 91enne Maria Greco, senza alcun preavviso. A scoprirlo è stata Rosaria, la quale si era recata al polo sanitario per far trasferire la Mamma in una struttura per anziani. “Ho chiesto di poterla vedere visto che mi trovavo già in ... Leggi su youreduaction

StampaTorino : Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione - ramses09975976 : nonché il raddoppio de costo del biglietto del treno! che per quel che mi riguarda (treno carro bestiame savona-tor… - ramses09975976 : @MarisaFerrari20 nonché il raddoppio de costo del biglietto del treno! che per quel che mi riguarda (treno carro be… - GianniVaretto : RT @StampaTorino: Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione - nevicataz : RT @StampaTorino: Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vanno Torino, vanno a trovare la mamma in ospedale e scoprono che è morta da tre giorni Fanpage.it Torino, picchia compagna e figlio: lei finge di ordinare una pizza ma chiama la polizia

L’ennesimo episodio di violenza domestica si è svolto a Barriera di Milano, noto quartiere di Torino. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi all’interno del loro appartamento, un uomo ha p ...

Giuseppe Battiston: 10 cose che non sai sull’attore

10. Ha recitato in celebri lungometraggi. Battiston debutta al cinema con il film Italia-Germania 4-3 (1990), per poi recitare in Un’anima divisa in due (1993) e Pane e tulipani (2000), con cui acquis ...

L’ennesimo episodio di violenza domestica si è svolto a Barriera di Milano, noto quartiere di Torino. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi all’interno del loro appartamento, un uomo ha p ...10. Ha recitato in celebri lungometraggi. Battiston debutta al cinema con il film Italia-Germania 4-3 (1990), per poi recitare in Un’anima divisa in due (1993) e Pane e tulipani (2000), con cui acquis ...