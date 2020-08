Torino, spunta il nome di Giampaolo per il dopo Longo (Di lunedì 3 agosto 2020) spunta il nome di Marco Giampaolo come prossimo allenatore del Torino. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati sono infatti alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo l’annunciato addio di Moreno Longo. «Questa è stata la mia ultima partita al Toro», ha detto ieri sera Longo dopo l’1-1 con il Bologna, che ha … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

filippo898 : RT @CalcioFinanza: Torino, spunta il nome di Giampaolo per il dopo Longo - sportli26181512 : #Governance #Notizie Torino, spunta il nome di Giampaolo per il dopo Longo: Spunta il nome di Marco Giampaolo come… - CalcioFinanza : Torino, spunta il nome di Giampaolo per il dopo Longo - pietro_nik88 : RT @fiveintravel: ?? Nuovo Blog Post Conosci il palazzo di Torino dal quale spunta fuori questo toro? Vuoi sapere osa vedere a Torino. Ecco… - cittameridiane : RT @fiveintravel: ?? Nuovo Blog Post Conosci il palazzo di Torino dal quale spunta fuori questo toro? Vuoi sapere osa vedere a Torino. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino spunta Torino, spunta il nome di Giampaolo per il dopo Longo Calcio e Finanza Tar annulla multa del 2011 a Sky per violazione par condicio

E' annullata la multa da 100mila euro inflitta nel 2011 dall'Agcom a Sky per violazione della par condicio elettorale, in occasione delle elezioni comunali di Milano, Napoli, Bologna e Torino del 15-1 ...

Torino, spunta il nome di Giampaolo per il dopo Longo

Spunta il nome di Marco Giampaolo come prossimo allenatore del Torino. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati sono infatti alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo l’annunc ...

E' annullata la multa da 100mila euro inflitta nel 2011 dall'Agcom a Sky per violazione della par condicio elettorale, in occasione delle elezioni comunali di Milano, Napoli, Bologna e Torino del 15-1 ...Spunta il nome di Marco Giampaolo come prossimo allenatore del Torino. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati sono infatti alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo l’annunc ...