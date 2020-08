Torino. Controlli stradali della polizia municipale: sanzionati 243 veicoli (Di lunedì 3 agosto 2020) Nonostante siano diminuite sensibilmente le auto in città, resta alto il numero delle infrazioni registrato nella notte di ieri. In totale sono stati sanzionati 243 conducenti di veicoli. Il servizio di sicurezza stradale effettuato dalla polizia municipale sugli assi stradali di corso Venezia e via Pietro Cossa ha fatto registrare 102 infrazioni per eccesso di velocità e, nonostante la velocità media rilevata sia leggermente diminuita rispetto alle misurazioni delle settimane scorse, resta ancora alto il numero delle punte massime attestate intorno 130 Km/h. Una patente è stata immediatamente ritirata, mentre un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada. Durante i ... Leggi su laprimapagina

frenchlady87 : RT @stemhh: #Tram 4 strapieno di persone con tosse secca e mascherina abbassata. #Distanziamento sociale 0. Controlli 0. Sicurezza 0. I #c… - stemhh : #Tram 4 strapieno di persone con tosse secca e mascherina abbassata. #Distanziamento sociale 0. Controlli 0. Sicure… - massimo_ciancio : @Marco90236403 @seostefino @Giuliosecondo2 @RobertoAtzori @Luca7814 E allora mi spieghi come mai con tutti i contro… - GianniQuerin : @CeppaRacing @Gazzetta_it Stia zitto che i controlli dovrebbero essere fatti anche a Torino... - bball_evo : LBA ???? - La Virtus RM con un comunicato ufficiale ha smentito il Corriere Dello Sport che stimava per domani la fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Controlli Controlli a Torino, Chiusa una gastronomia e sequestrati 134kg di alimenti in un ristorante Quotidiano Piemontese Zero amianto, trasportatore elettrico e controlli: così lo smarino della Tav arriverà a Torrazza

Zero amianto, un nastro trasportatore elettrico chiuso e temporaneo tra la ferrovia e la cava per il trasporto della roccia da scavo su tre treni al giorno in arrivo dal cantiere di Chiomonte, 135 par ...

Tutta la nuova tecnologia del Ponte di Genova San Giorgio

La nuova struttura smart è dotata di oltre 240 sensori per monitorare la sicurezza, un sistema robotico per ispezione e pulizia e in futuro anche un gemello digitale. Ecco cosa ci si può aspettare del ...

Zero amianto, un nastro trasportatore elettrico chiuso e temporaneo tra la ferrovia e la cava per il trasporto della roccia da scavo su tre treni al giorno in arrivo dal cantiere di Chiomonte, 135 par ...La nuova struttura smart è dotata di oltre 240 sensori per monitorare la sicurezza, un sistema robotico per ispezione e pulizia e in futuro anche un gemello digitale. Ecco cosa ci si può aspettare del ...