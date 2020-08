Tiziano Ferro canta Perdere l’amore di Massimo Ranieri: la nuova cover di I love my radio (Di lunedì 3 agosto 2020) Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, l’inedita coppia è il frutto della cover di ‘Perdere l’amore’, capolavoro di Ranieri in lizza per la migliore canzone italiana degli ultimi 40 anni. La riproposizione del brano è stata concepita nell’ambito dell’iniziativa I love my radio, grazie alla quale i radioascoltatori possono votare il loro brano preferito. Tutte le maggiori radio italiane hanno aderito all’iniziativa in un momento complicato per la radiofonia. La cover di Perdere l’amore di Tiziano Ferro arriva dopo altre riproposizioni di celebri canzoni italiane ... Leggi su italiasera

