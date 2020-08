TikTok, Trump: "Vendita entro 15 settembre o sarà fuori dal mercato Usa" (Di lunedì 3 agosto 2020) New York, 3 agosto 2020 - TikTok sarà messo al bando negli Stati Uniti il 15 settembre prossimo , sempre che per quella data non sia stato chiuso l'accordo che ne ratificherebbe l' acquisto da parte ... Leggi su quotidiano

