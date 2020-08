TikTok, lo schiaffo di Microsoft a Trump: avanti con le trattative. Le esilaranti reazioni degli influencer al possibile ban negli Usa (Di lunedì 3 agosto 2020) Si va avanti. Microsoft ha reso noto che intende proseguire le trattative con la cinese ByteDance per l’acquisizione di TikTok negli Usa. L’annuncio è arrivato dopo che il ceo del gigante hi-tech, Satya Nadella, ha parlato col presidente americano Donald Trump. Nadella ha fatto sapere di aver assicurato a Trump, che si era detto contrario all’accordo commerciale, il suo impegno ad andare incontro a tutte le sue preoccupazioni sul caso. Microsoft ha auspicato che i negoziati con ByteDance – anticipati dal New York Times – possano essere completati entro il 15 settembre. In ballo ci sarebbe la cessione non solo delle operazioni in Usa della app di condivisione video, ma l’acquisizione di quelle in Australia, ... Leggi su open.online

