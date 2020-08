TikTok, cambia tutto. Ecco cosa sta succedendo al famoso social network (Di lunedì 3 agosto 2020) Microsoft accelera per perfezionare rapidamente le attività di Tik Tok negli Stati Uniti, in Canada, Australia e Nuova Zelanda. A imprimere un’accelerazione all’operazione sarebbe stata una telefonata intercorsa tra il CEO di Microsoft Satya Nadella e il Presidente Donald Trump. ByteDance, proprietario di TikTok, trasferirà la sua sede a Londra da Pechino con un accordo approvato dai ministri britannici, secondo il quotidiano The Sun. I fondatori di ByteDance annunceranno la loro intenzione di aprire un negozio a Londra, ha aggiunto il quotidiano, aggiungendo che la mossa potrebbe turbare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha preso in considerazione l’idea di mettere al bando TikTok per questioni di sicurezza nazionale. Microsoft Corp ha dichiarato ... Leggi su howtodofor

