The Witcher 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di lunedì 3 agosto 2020) Netflix ha dato il via alla produzione della seconda stagione di una serie tv appartenente al genere fantasy: stiamo parlando di The Witcher 2. Lo show ha riscosso un notevole successo, sia tra i fan dei libri che tra quelli del videogioco riuscendo anche ad accalappiare una nuova fetta di pubblico tra chi non conosceva precedentemente il titolo. Le riprese della seconda stagione erano già iniziate, ma hanno subito uno stop a causa dell’emergenza coronavirus, ragion per cui è probabile che ne vedremo il debutto non prima del 2021.Segui Termometro Politico su Google News In ogni caso, per chiunque volesse recuperare il primo capitolo dello show, quest’ultimo è disponibile sul catalogo di Netflix; basterà collegarsi alla piattaforma e selezionare la serie tv. Ricordiamo che al momento il ... Leggi su termometropolitico

