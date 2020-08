The Originals, oggi 3 Agosto: Alla ricerca di Rebekah (Di lunedì 3 agosto 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 3 Agosto: la serie televisiva approda su La5. Elijah, Freya, Hayley e Marcel stanno cercando Rebekah, da poco scomparsa, nel frattempo Marcel cerca di convincere Davina a scappare da New Orleans, cosa accadrà? Scopriamo in modo più specifico cosa accade nelle puntate 7 e 8 della terza stagione della serie tv. Sbarca su La5 lo spin-off di “The Vampire Diaries”, TheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

linktavia3 : @AleMad2116 Tvd/The Originals/Ouat/The100 non riesco a scegliere, queste mi hanno fatto versare più lacrime in assoluto - claukomskaikru : Breakdown numero 467532776 della giornata per i bellarke e per the originals #tiziaparty - FedePiper91 : Ci sono come guest stars l'attore che faceva Vincent in The Originals e la protagonista rossa di The Catch. #1x05 #GoodOmens - drogonsdaughter : raga mi è capitato tra i consigliati su youtube un video con le scene klaroline della quinta stagione di the origin… - kolplcgdr : Oggi sono due anni che è finito the originals, due anni dall'ultimo straziante episodio. I'm dead too r -

Ultime Notizie dalla rete : The Originals The Originals, oggi 1 Agosto: Alla ricerca di Rebekah SoloDonna Ricordi tutto della prima puntata di The Originals? (QUIZ)

Ricordi tutto della prima puntata di The Originals, il fortunato spinoff di The Vampire Diaries? Era il 3 ottobre del 2013 quando andò in onda la prima puntata di The Originals. I Mikaelson lasciavano ...

Prossime uscite Netflix Agosto 2020: Netflix Originals e un nuovo episodio interattivo

Le prossime uscite Netflix di Agosto 2020 sono caldissime: tra film e nuovi telefilm spunta un nuovo inaspettato episodio interattivo. Anche questo mese il catalogo si riempie di nuovi e vecchi titoli ...

Ricordi tutto della prima puntata di The Originals, il fortunato spinoff di The Vampire Diaries? Era il 3 ottobre del 2013 quando andò in onda la prima puntata di The Originals. I Mikaelson lasciavano ...Le prossime uscite Netflix di Agosto 2020 sono caldissime: tra film e nuovi telefilm spunta un nuovo inaspettato episodio interattivo. Anche questo mese il catalogo si riempie di nuovi e vecchi titoli ...