Terremoto-Inter, dopo la sfuriata di Antonio Conte ecco la pista che porta a Max Allegri: ribaltone (Di lunedì 3 agosto 2020) La sfuriata di Antonio Conte dopo l'ultima di campionato vinta contro l'Atalanta è stata troppo tosto per passare in sordina. Tanto che l'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport, sta prendendo in considerazione l'idea di troncare con il mister salentino. L'idea, insomma, ronza in testa a Zhang. E il presidente ha già individuato il sostituto: Max Allegri. Per inciso, ormai da lunghe settimane i rapporti tra Conte e la dirigenza nerazzurra - Beppe Marotta e Piero Ausilio - stavano degradando: la situazione, ora, è degenerata. A tal punto che non si può più escludere un divorzio anticipatissimo tra Conte e l'Inter: non esonero, ma dimissioni del primo, che - chissà - magari si è espresso in ... Leggi su liberoquotidiano

Inter e Getafe si sfidano in gara secca negli ottavi di Europa League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streming.

Terremoto in casa Inter dopo le dichiarazioni al veleno di Antonio Conte che davanti alle telecamere di Dazn ha di fatto messo a nudo alcuni suoi problemi con la società: "Finita l'Europa League, fare ...

