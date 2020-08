Tensione a Porto Empedocle: i migranti lanciano sedie e tavoli alle forze dell'ordine (Di lunedì 3 agosto 2020) Sofia Dinolfo Nella tensostruttura adiacente al Porto della città marinara, i migranti hanno dato vita ad una violenta manifestazione indirizzando contro le forze dell'ordine sedie e scrivanie Sono stati momenti di apprensione e di alta Tensione quelli vissuti questa mattina a Porto Empedocle dove, dalla tensostruttura adiacente al Porto, i migranti che vi vengono ospitati, hanno dato vita ad una violenta protesta. Gli stranieri, circa 400, hanno innescato una manifestazione tra urla e lanci di oggetti indirizzati alle forze dell’ordine. Dalla struttura allestita dalla Protezione ... Leggi su ilgiornale

