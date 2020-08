Tennis, Zverev dubbioso: “US Open? Voglio giocare, ma situazione USA non bella” (Di lunedì 3 agosto 2020) “La situazione in questo momento negli Stati Uniti non è eccezionale, quindi non so cosa decideremo col mio team. Voglio giocare ma penso che gli Stati Uniti in questo momento siano un posto poco piacevole“. Alexander Zverev ha espresso così tutti i suoi dubbi circa lo svolgimento degli US Open 2020, in programma dal 31 agosto al 13 settembre. Il prestigioso torneo fa gola a molti Tennisti, ma la difficile situazione epidemiologica degli Stati Uniti preoccupa. Alcuni giocatori hanno già annunciato che non parteciperanno, come l’australiano Nick Kyrgios, altri come Zverev stanno ancora valutando: “Penso solo a vedere come si svilupperà la situazione nelle prossime settimane, se i ... Leggi su sportface

