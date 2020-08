Temptation Island, social: prima foto di coppia dopo il movimentato percorso (Di lunedì 3 agosto 2020) Anche questa edizione di Temptation Island è giunta al termine. Giovedì scorso è andata in onda l’ultima puntata del docu-reality, mandando in onda tre dei falò di confronto più attesi dell’estate. Una delle coppie uscite dal programma, ha deciso di pubblicare una foto in cui si mostrano insieme, la prima dopo la movimentata avventura televisiva. … L'articolo Leggi su dailynews24

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Fava3Elena : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… - infoitcultura : News Temptation Island, Andrea compie un gesto inaspettato per Anna - lucio_valletta : RT @MarcoRizzoPC: Parlano di Greta, Karola, Ronaldo, Luxuria,Temptation Island, Sardine e tante altre cose ancora. Importante è che nessuno… -