Temptation Island, Filippo Bisciglia lascia: ecco il nuovo conduttore (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo mille problemi e cambi di programma, finalmente è andato in porto con successo il primo Temptation Island successivo al Covid e alla rivoluzione che ha portato nella televisione italiana. La nuova edizione dello show, condotta esclusivamente da Filippo Bisciglia, ha portato in scena vip e concorrenti normali, in una versione particolare ma di grande successo della trasmissione. Ora, dopo un periodo di incertezza, la novità sta nel ritorno dell’edizione Vip ufficiale; un nuovo ciclo di episodi che partirà a settembre, e vedrà il ritorno in conduzione di Alessia Marcuzzi. Il bilancio di Filippo Bisciglia dopo il successo di Temptation Island, e gli auguri ad Alessia Marcuzzi: “Sarà ... Leggi su velvetgossip

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - _Ant4res_ : Femminismo e reputazione - SignorAldo : RT @alelomi: “Mio padre detestava essere sposato con mia madre, la riempiva di corna, e poi trovava modi per farsi perdonare, come tutti. I… - abort0vivente : ora mi guardo la reazione di temptation island perché sono depre -