Temporali e grandine | Nord Italia nella morsa del maltempo

(Teleborsa) – Temporali, grandine e vento forte: Nord Italia nella morsa del maltempo. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un segnale di allerta arancione per Lombardia ed Emilia-Romagna. Gialla invece per Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche, Trentino Alto Adige e Toscana. In Liguria un muro è crollato su tre clochard mandandone uno all'ospedale. Pioggia torrenziale e grandine hanno creato problemi tra Chiavari, Rapallo e l'entroterra con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Coldiretti: "Nel Mantovano strage di angurie, meloni e pere" – Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati ma colpiti anche pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un ...

(Teleborsa) - Temporali, grandine e vento forte: Nord Italia nella morsa del maltempo. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un segnale di allerta arancione per Lombardia ed Emilia-Romagna ...

Emessa dalla protezione civile per tutte le 24 ore di lunedì 3 agosto

Nuova allerta meteo per temporali in provincia di Ravenna (oltre a quella gialla per tutta la domenica), valida dalla mezzanotte di oggi, domenica 2 agosto, alla mezzanotte di domani, lunedì 3 agosto, ...

