TEMPORALI e brusco CALO TERMICO dilagano sull’Italia, l’ESTATE si FERMA (Di lunedì 3 agosto 2020) Il vigoroso cambiamento meteo è entrato nel vivo sull’Italia. L’alta pressione subtropicale, che ancora interessa le regioni del Centro-Sud, tende a ritirarsi e con essa la bolla sahariana responsabile delle temperature elevata e dell’afa opprimente degli ultimi giorni. I primi attacchi all’anticiclone sono iniziati nel weekend, quando sono bastate le prime infiltrazioni fresche in quota per scatenare l’improvvisa formazione di TEMPORALI anche in Val Padana, associati a precipitazioni localmente intense con colpi di vento e grandine. Ora è atteso il transito della saccatura vera e propria, con il flusso atlantico in ulteriore abbassamento e peggioramento pertanto in estensione a tutta l’Italia, per la genesi di una relativa area di bassa pressione che attualmente si sta già scavando sul Mar ... Leggi su meteogiornale

